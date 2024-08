Streifenpolizisten in Bayern erhalten vorerst keine Taser

München: Streifenpolizisten in Bayern werden vorerst keine Taser erhalten. Das hat das bayerische Innenministerium auf BR-Anfrage mitgeteilt. Wörtlich heißt es: "Der Taser ist kein Allheilmittel für gefährliche Einsätze, vor allem wenn Täter mit Schusswaffen oder Messern ein sofortiges Handeln der Polizei erfordern“. Damit stellt sich Innenminister Herrmann gegen eine entsprechende Forderung der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bayern. Aufgekommen war die Diskussion nach tödlichen Schüssen der Polizei auf eine Frau in einem Supermarkt in München-Sendling am Montag. Die Frau soll die Beamten mit einem Messer attackiert haben. In Bayern sind vor allem Spezialeinsatzkommandos mit Elektroimpulsgeräten ausgestattet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 14:45 Uhr