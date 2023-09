Streamingdienste räumen beim Deutschen Fernsehpreis ab

Köln: Beim Deutschen Fernsehpreis haben Streamingdienste in diesem Jahr in wichtigen Kategorien gewonnen. Die Netflix-Serie "Kleo" über eine DDR-Auftragskillerin holte zwei Auszeichnungen: Als beste Drama-Serie und mit Hauptdarstellerin Jella Haase auch den Preis für die beste Schauspielerin. Bester Schauspieler wurde Philip Froissant, der in der Netflix-Serie "Die Kaiserin" über Elisabeth von Österreich Sisis Mann verkörpert. Die Trophäe für "Beste Information" ging an die ARD und die Tagesthemen-Ausgabe aus Kiew sechs Monate nach Kriegsbeginn. "Beste Sportsendung" wurde die WM-Berichterstattung des ZDF, weil diese auch politische Aspekte des Turniers in Katar nicht ausgespart habe. "Beste Dokumentation/Reportage" war für die Jury die Pro-Sieben-Produktion "Verlassen und vergessen? Afghanistan im Griff der Taliban" von Thilo Mischke. Der Ehrenpreis der Stifter ging an Michael Bully Herbig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 06:00 Uhr