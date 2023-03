Meldungsarchiv - 26.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Straubing: Im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft haben die Straubing Tigers den Einzug ins Playoff-Halbfinale vorerst verpasst. Die Niederbayern verloren am Abend ihr Viertelfinalspiel in Wolfsburg mit 3:4 in der Verlängerung. Damit konnte Wolfsburg in der Serie "Best-of-Seven" zum 3:3 ausgleichen. Zuvor war der EHC München durch ein 2:1 in Bremerhaven ins Halbfinale eingezogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2023 22:00 Uhr