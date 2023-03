Straubing verliert entscheidendes Viertelfinal-Playoff in der DEL

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck zeigt sich enttäuscht von Ergebnissen des Koalitionsausschusses

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich enttäuscht über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses geäußert. Am unbefriedigendsten seien für ihn die Beschlüsse im Verkehrssektor, sagte der Grünen-Politiker in einer Videobotschaft. Wörtlich ergänzte er: "Aber mehr ist in dieser Koalition nicht möglich." Habeck sprach von einem Kompromisspapier, das aber auch gute Dinge enthalte. Von der Opposition kam scharfe Kritik an den Beschlüssen, aber auch am Führungsstil von Kanzler Scholz. Diesen bezeichnete Unionsfraktions-Vize Spahn bei Welt-TV als "gefährlich für Deutschland." Spahn sprach von einem "Wegduck-Kanzler", der das Land mitten in einer Multikrise in die Orientierungslosigkeit geführt habe.

