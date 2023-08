Straubing stellt Trinkbrunnen am Gäubodenfest auf

Straubing: Mitten auf dem Gäubodenfest wird in diesem Jahr ein Trinkwasserbrunnen in Betrieb gehen. Die Besucher können sich dort kostenlos mit Trinkwasser versorgen. Stadtrat Mittermeier erklärte, die Idee sei nach dem Fest im vergangenen Jahr entstanden, weil die hohen Wasserpreise bemängelt wurden. Der Brunnen soll jedoch keine Konkurrenz zu den Verkaufsflächen darstellen. Es gehe vielmehr darum, jedem Volksfestbesucher unkompliziert einen Schluck Wasser zur Verfügung zu stellen. Auch in München wird derzeit überlegt, ob auf dem Oktoberfest Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 17:00 Uhr