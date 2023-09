Straßkirchen stimmt über BMW-Batteriefabrik ab

Straßkirchen: In der Gemeinde in Niederbayern läuft die Abstimmung über den Bau einer Batteriefabrik von BMW. Bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten in zwei Bürgerentscheiden ihre Stimme abgeben. Der Autobauer will mehrere hundert Millionen Euro in das Werk investieren und mehr als 3.200 Arbeitsplätze schaffen. Pro Jahr sollen dort rund 600.000 einbaufertige Hochvoltbatterien gefertigt werden. Sie sind für die Elektroautos bestimmt, die in den BMW-Werken Regensburg, München und Dingolfing vom Band laufen. Die Bürgerinitiative "Lebenswerter Gäuboden" wehrt sich gegen das Vorhaben und ruft zum Erhalt der fruchtbaren Böden in der Region auf. Der Gemeinderat wirbt hingegen für das Projekt und hat einen eigenen Bürgerentscheid eingebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 13:00 Uhr