Straßkirchen stimmt über Bau einer BMW-Batteriefabrik ab

Straßkirchen: In der Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen sind heute rund 2.800 Wahlberechtigte zum Bürgerentscheid über den Bau einer Batteriefabrik aufgerufen. BMW will mehrere hundert Millionen Euro in das Werk investieren, in dem dann jährlich rund 600.000 Hochvoltbatterien für Elektroautos gefertigt werden sollen. Die Gegner des Werks kritisieren, dass für die Fabrik rund 100 Hektar Ackerboden zerstört würden. Die Gemeinderäte von Straßkirchen und Irlbach befürworten das Projekt dagegen - und werden vom DGB Bayern unterstützt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 08:00 Uhr