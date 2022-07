Straßensperren bleiben trotz Vollsperrung auf A93 in Kraft

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brannenburg: Wegen eines schweren LKW-Unfalls ist die A93 Rosenheim in Richtung Kiefersfelden derzeit gesperrt. Kurz hinter der Ausfahrt Brannenburg sind gegen sechs Uhr zwei Lastwagen ineinander gefahren. Trotz der Vollsperre halten die bayerischen Behörden am neuen Umfahrungsverbot für den LKW-Transitverkehr fest. Autos werden an der Ausfahrt Brannenburg abgeleitet, Lastwagen über 7,5 Tonnen müssen auf der Autobahn bleiben. Seit heute gilt: Wenn Österreich Lastwagen an der Grenze nur blockweise abfertigt, dürfen LKW die A8 und die A93 nicht verlassen und über Landstraßen ausweichen. An den Ausfahrten stehen Polizisten, um das zu kontrollieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 08:00 Uhr