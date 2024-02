Straßenkarneval treibt auf seinen Höhepunkt zu

Köln: Seit 11:11 Uhr wird in den Karnevals-und Faschingshochburgen die närrische Zeit begangen. Bei strömendem Regen haben sich bereits am frühen Morgen die ersten Jecken in der Kölner Innenstadt eingefunden. Das Motto im Kölner Karneval lautet in diesem Jahr: „Wat e Theater - wat e Jeckespill“. Im Blick: Die Pandemie, Kriege und Naturkatastrophen. Traditionell beginnt heute mit der Weiberfastnacht oder dem Altweiberdonnerstag der Straßenkarneval. In vielen Städten stürmen Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. So nehmen in Düsseldorf die «Möhnen» den Bürgermeister gefangen. In Köln fordert das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2024 11:15 Uhr