Straßenkarneval steuert auf seinen Höhepunkt zu

Köln: In den rheinischen Städten beginnt heute um 11 Uhr 11 die Hochphase des Karnevals. Allein in Köln, Düsseldorf und Mainz werden in den kommenden Tagen Hunderttausende Narren und Jecken erwartet. Die Weiberfastnacht ist traditionell der Auftakt zum Straßenkarneval. In vielen Städten stürmen Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. Auch in Bayern wird gefeiert, da heißt es dann unsinnger, lumpiger oder gumpiger Donnerstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 06:00 Uhr