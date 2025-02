Straßenkarneval in Faschingshochburgen hat begonnen

Jecken und Narren feiern Karneval: Pünktlich um 11:11 Uhr ist in den Karnevalshochburgen der Straßenkarneval losgegangen. In Köln etwa eröffnete das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau die jecken Tage. Wegen der angespannten Sicherheitslage sind in der Domstadt bis Aschermittwoch deutlich mehr Polizisten im Einsatz. In Bayern wird vielerorts der Unsinnige Donnerstag gefeiert, an dem Narren das Rathaus stürmen.

