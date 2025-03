Straßenkarneval erreicht Höhepunkt mit Rosenmontagszügen

Rosenmontagsumzüge finden unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt: Innenministerin Faeser betonte, die Schutzmaßnahmen würden laufend angepasst. In Nordrhein-Westfalen mit seinen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf sind heute insgesamt etwa 12.000 Polizisten im Einsatz. In Köln hat sich am Vormittag bei strahlendem Sonnenschein der größte deutsche Rosenmontagszug bereits in Bewegung gesetzt.

