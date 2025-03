Straßenkarneval erreicht Höhepunkt mit Rosenmontagszügen

Köln: Mit den traditionellen Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval in den rheinischen Karnevalshochburgen heute seinen Höhepunkt. In Köln, Düsseldorf und Mainz werden Hunderttausende durch die Innenstädte ziehen. Der größte Umzug findet ab 10 Uhr in Köln statt, alleine dort verteilen die Teilnehmer etwa 300 Tonnen Süßigkeiten. Wegen jüngster Gewalttaten und der angespannten Lage gibt es überall strenge Sicherheitsvorkehrungen. Aufgrund von Drohungen im Internet fällt in Nürnberg ein Kinderfaschingszug aus. In Donauwörth werden heute dagegen tausende Besucher zum Tandlerfasching in der Innenstadt erwartet.

