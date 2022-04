Straßenkämpfe in ukrainischer Hafenstadt Mariupol

Mariupol: In der belagerten Hafenstadt finden laut ukrainischen Angaben Straßenkämpfe um den Hafen und ein Stahlwerk statt. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, man habe das Stahlwerk bereits vollständig unter Kontrolle gebracht. Laut dem Welternährungsprogramm drohen in Mariupol Menschen zu verhungern. Seit Beginn der Belagerung durch Russland seien keine Hilfskonvois mehr in die Stadt gelassen worden, hieß es. Aus der Hafenstadt und weiteren Orten sollten heute Zivilisten über Fluchtkorridore hinausgebracht werden. Laut ukrainischen Angaben hält sich Russland aber nicht an die vereinbarten Feuerpausen. So haben russische Truppen in der Nähe von Charkiw offenbar mehrere Busse beschossen, in den sich Flüchtlinge befunden haben sollen. Sieben Menschen sollen dabei getötet, 27 weitere verletzt worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2022 19:00 Uhr