Straßburger Richter werfen Schweiz mangelnden Klimaschutz vor

Straßburg: Das Europäische Gericht für Menschenrechte hat die Schweiz wegen mangelnden Klimaschutzes verurteilt. Die Richter in Straßburg gaben einer Klage von Schweizer Seniorinnen statt. Sie hatten argumentiert, dass sie durch extreme Hitzewellen konkret in ihrer Gesundheit bedroht seien. Deshalb verlangten sie von der Schweizer Regierung, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Abgewiesen wurde die Klage eines französischen Bürgermeisters von einem Ort an der Atlantikküste. Auch eine Gruppe junger Portugiesen scheiterte mit ihrer Klage in Straßburg. Hier stellten die Richter fest, dass die jungen Leute den Rechtsweg in ihrem Heimatland noch nicht ausgeschlöpft hatten. Es war das erste Mal, dass das Gericht Urteile zum Klimawandel fällte und sich mit der Frage befasste, inwiefern Klimaschutz ein Menschenrecht ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 12:00 Uhr