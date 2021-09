Strafprozess um VW-Abgasskandal hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Braunschweig: Vor dem Landgericht hat der Strafprozess gegen vier Ex-Manager und frühere Ingenieure des VW-Konzerns begonnen. Ihnen wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Sie sollen davon gewusst und es gebilligt haben, dass Behörden und Kunden mit manipulierter Software in Millionen Autos getäuscht wurden. Der Betrug um illegale Abschalteinrichtungen für den Stickoxid-Ausstoß war vor sechs Jahren bekannt geworden. Zivilrechtlich ist VW bereits in mehreren Verfahren zu Schadenersatz verurteilt worden. Der Strafprozess gegen die vier Angeklagten musste wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden, nun findet er in der Braunschweiger Stadthalle statt. Das Verfahren gegen den ehemaligen Konzernchef Winterkorn wurde abgetrennt - er kann nach einer Operation noch nicht vor Gericht erscheinen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.09.2021 10:15 Uhr