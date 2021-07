Strafmaß nach erstem Urteil durch Sicherheitsgesetz in Hongkong verkündet

Deutsche infizieren sich laut RKI zunehmend im Ausland

Berlin: Das Robert-Koch-Institut sieht einen Zusammenhang zwischen Reisen und dem Infektionsgeschehen in Deutschland: Laut aktuellem Lagebericht sind in der Zeit vom 28. Juni bis zum 25. Juli über 3.600 Fälle gemeldet worden, die wahrscheinlich aus dem Ausland eingeschleppt wurden. Als häufigste Infektionsorte werden Spanien, die Türkei, die Niederlande, Kroatien und Griechenland genannt. Der überwiegende Anteil an Neuinfektionen findet dem Bericht zufolge aber weiterhin im Inland statt. Die Bundesregierung will eine allgemeine Testpflicht für ungeimpfte Reiserückkehrer einführen. Vizekanzler Scholz hat entsprechende Pläne bestätigt. In den ARD-Tagesthemen sagte er, mit der Maßnahme gehe es um die Gesundheit der Menschen. Nach bisherigem Stand ist die Neuregelung ab Sonntag geplant. Dann muss jeder ab zwölf Jahren, der nach Deutschland einreist und nicht geimpft oder genesen ist, einen negativen Corona-Test vorweisen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.07.2021 11:15 Uhr