Strafgerichtshof will Kriegsverbrechen in der Ukraine untersuchen

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Der Internationale Strafgerichtshof will so schnell wie möglich eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine einleiten. Chefankläger Khan erklärte, zunächst gehe es um Taten, die vor der russischen Invasion begangen worden seien - wie etwa die gewaltsame Unterdrückung pro-europäischer Proteste in Kiew in den Jahren 2013 und 2014. Angesichts der Ausweitung des Konflikts in den vergangenen Tagen müsse die Untersuchung aber erweitert werden. Khan rief zur Zurückhaltung und strikten Einhaltung des Völkerrechts auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 08:00 Uhr