Kurzmeldung ein/ausklappen Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Putin

Den Haag: Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen Russlands Präsident Putin erlassen. Als Grund gab das Gericht in Den Haag an, Putin sei mutmaßlich für die rechtswidrige Deportation von Kindern aus besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich. Haftbefehl wurde auch gegen die russische Kinderrechtskommissarin erlassen. Wie es heißt, wird beiden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Der genaue Text wird nicht veröffentlicht, um Opfer und Zeugen zu schützen. Es ist der erste Haftbefehl, den das Gericht im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen hat. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Putin in Den Haag erscheinen wird. Eine Sprecherin des Außenministerium teilte am Abend mit, die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs hätten für Russland keine Bedeutung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2023 18:00 Uhr