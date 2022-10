Strack-Zimmermann zu Gesprächen in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 06.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann ist zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Die FDP-Politikerin will mit Vertretern der Regierung sowie Angehörigen der Streitkräfte sprechen. Auf ihrem Programm steht auch ein Besuch an Orten, an denen es Kämpfe bei der Verteidigung des Landes gegen die russischen Angreifer gegeben hatte. Strack-Zimmermann ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Sie hatte sich zuletzt immer wieder deutlich für eine verstärkte militärische Unterstützung der Ukraine bis hin zur Lieferung von Kampfpanzern eingesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2022 17:00 Uhr