Strack-Zimmermann wirbt für Solidarität mit der Ukraine

Russland weist mehr als 20 deutsche Diplomaten aus

Berlin: Deutschland und Russland weisen gegenseitig weitere Diplomaten aus. Das Auswärtige Amt in Berlin hat bestätigt, dass heute ein Flugzeug mit russischen Botschafts-Angehörigen das Land verlassen hat. Das Außenministerium in Russland wiederum teilte mit, diese Maßnahme zerstöre das gesamte Spektrum der deutsch-russischen Beziehungen. Man werde zu Vergeltungsmaßnahmen greifen. Am Nachmittag kam dann die konkrete Ankündigung, dass mehr als 20 deutsche Diplomaten das Land verlassen müssen. Ministeriumssprecherin Sacharow warf der deutschen Seite zudem vor, sie habe die Ausweisung russischer Diplomaten an die Medien durchgestochen, obwohl zuvor Diskretion zugesichert worden sei. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte Deutschland schon mehrmals russisches Botschafts-Personal zu unerwünschten Personen erklärt. Einigen der Ausgewiesenen wird vorgeworfen, in Spionage verwickelt zu sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2023 18:15 Uhr