Strack-Zimmermann sieht innenpolitische Gefahren durch Abhör-Affäre

Berlin: Verteidigungspolitikerinnen von FDP und Grünen sehen durch die Taurus-Abhöraffäre keine Geheimnisse enthüllt. Die Informationen seien im Wesentlichen schon bekannt gewesen, sagte die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Politikerin Nanni im BR. Beide betonten, dem Kreml gehe es vor allem darum, innenpolitischen Streit über die Ukraine-Unterstützung in Deutschland auszulösen. Putins Ziel sei es, so Strack-Zimmermann wörtlich, "dass wir uns gegenseitig an den Hals gehen". Klar geworden ist nach ihrer Ansicht, dass die vorsichtige Haltung des Kanzlers gegenüber dem Kreml nicht belohnt wird. Putin betrachte Deutschland und den Westen als Feinde und führe deshalb auch einen Informationskrieg. Russische Staatsmedien hatten am Freitag den Mitschnitt eines internen Bundeswehr-Gesprächs zu möglichen Taurus-Lieferungen an die Ukraine veröffentlicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 09:00 Uhr