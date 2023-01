Kurzmeldung ein/ausklappen Strack-Zimmermann plädiert erneut für weitere Panzerlieferungen an die Ukraine

Helsinki: Auch Finnland unterstützt die Idee, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Im Fall eines gemeinsamen europäischen Vorgehens will sich das skandinavische Land daran beteiligen. Das sagte Präsident Niinistö in einem Interview. Dieser Beitrag wird nach seinen Worten aber eher klein sein, da Finnland noch nicht der Nato angehöre und direkt an Russland grenze. Zuvor hatte schon Polen angekündigt, Leopard-Panzer aus deutscher Produktion an die Ukraine abzugeben. Dies müsste die Bundesregierung allerdings genehmigen. Genau darauf dringt die FDP. Ihre Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann rief Bundeskanzler Scholz wörtlich auf, über seinen Schatten zu springen. Bereits jetzt müsse mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Leopard und an den schon zugesagten Schützenpanzern vom Typ Marder begonnen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2023 07:00 Uhr