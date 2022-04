Strack-Zimmermann mahnt bei Waffenlieferungen zur Eile

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann hat mehr Tempo bei Entscheidungen über Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Der Prozess müsse definitiv verkürzt werden, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Russland mache keine Pause mit den schrecklichen Angriffen, bis man sich hier sortiert habe. Weil Bundeskanzler Scholz bisher zurückhaltend ist, was die Lieferung schwerer Waffen von Deutschland an die Ukraine angeht, will die Union kommende Woche im Bundestag darüber abstimmen lassen. Das bestätigte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Wadephul, im Morgenmagazin. Er sagte, dass es aus seiner Sicht eine klare parlamentarische Mehrheit für die Lieferung schwerer Waffen gebe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 11:00 Uhr