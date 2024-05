Strack-Zimmermann ist für Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland

Berlin: In der Waffendiskussion rund um die Ukraine fordert FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann ein Umdenken von Kanzler Scholz. Sie hat im BR gesagt, mit Blick auf die militärische Lage an der Front nehme Scholz nun vielleicht wahr, wie ernst die Lage sei. Strack-Zimmermann verwies auf die jüngste Entscheidung der US-Regierung, wonach die Ukraine zur Verteidigung der Region Charkiw russische Ziele auch mit amerikanischen Waffen beschießen darf. Die FDP-Politikerin verlangte, dass in ähnlicher Weise deutsche Waffen genutzt werden dürfen. Die Ukraine müsse sich verteidigen können, indem sie auch Angriffe auf militärische Ziele in Russland startet, um zu verhindern, dass hunderte von Raketen jeden Tag auf das eigene Land niedergingen, so Strack-Zimmermann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 10:00 Uhr