Strack-Zimmermann fordert mehr Mitarbeiter für Geheimdienste

Berlin: Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sieht Defizite bei den Geheimdiensten. In Krisenlagen hält sie deren Leistungsfähigkeit für nicht mehr ausreichend. Man benötige offensichtlich mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sagte Strack-Zimmermann. Das Personal muss nach ihren Worten auch näher ans Geschehen ran. Die Geheimdienste waren nach dem Aufstand der russischen Wagner-Truppe in Russland in die Kritik geraten. Den Marsch der Söldner auf Moskau hatte niemand vorher gesehen.

