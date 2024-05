Strack-Zimmermann entschuldigt sich für Äußerungen über Autismus

Berlin: Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann hat sich für Interview-Äußerungen über Bundeskanzler Scholz entschuldigt. Die Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie habe sich zu einem unpassenden Vergleich hinreißen lassen und Menschen mit Autismus verletzt. Das tue ihr sehr leid und dafür bitte sie um Verzeihung. Bei Scholz entschuldigte sich Strack-Zimmermann jedoch nicht. Die FDP-Politikerin hatte den Bundeskanzler in einem Interview als - so wörtlich "krassen Rechthaber" mit "geradezu autistischen Zügen" bezeichnet. In der SPD hatten die Äußerungen Unverständnis und Irritationen ausgelöst. Generalsekretär Kühnert sprach von einer verbalen Entgleisung. Strack-Zimmermann solle den Anstand haben, sich bei Scholz zu entschuldigen.

