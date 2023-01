Strack-Zimmermann drängt auf Entscheidung zu Kampfpanzern

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte um Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, kritisiert, dass es immer noch keine Entscheidung gibt. Im ZDF sagte die FDP-Politikerin, zumindest ein Signal richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben für Leopard-Lieferungen aus ihren Beständen. Dass selbst dies ausgeblieben sei, sei "nicht nur traurig". Wörtlich sagte Strack-Zimmermann: "Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt". Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt Ramstein war gestern keine Entscheidung zur Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine gefallen. Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius ordnete jedoch eine Prüfung der Bestände von Leopard-Kampfpanzern für eine eventuelle Lieferung in die Ukraine an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2023 04:00 Uhr