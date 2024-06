Stoltenberg weist Putins Bedingungen für Waffenruhe in der Ukraine zurück

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat Putins Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine abgelehnt. Das sei kein Friedensvorschlag, sondern ein Vorschlag für mehr Aggression und Besatzung, sagte Stoltenberg beim NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Der russische Präsident hatte gefordert, die Ukraine solle sich aus den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zurückziehen und auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak nannte Putins Vorschläge Augenwischerei. Es gebe keinen wirklichen Wunsch Russlands, die Kämpfe zu beenden. Und der ukrainische Außenminister Kuleba bezeichnete die Äußerungen Putins absurd. Dessen Ziel sei es, die internationale Gemeinschaft in die Irre zu führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 16:00 Uhr