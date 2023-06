Stoltenberg warnt vor Unterschätzung Moskaus

Meldungsarchiv - 28.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Den Haag: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat davor gewarnt, Russland zu unterschätzen. Deshalb, so Stoltenberg nach einem Treffen mit den Verbündeten der Allianz, müsse die Ukraine weiter unterstützt werden. Mit Blick auf den abgebrochenen Aufstand der Wagner-Truppe von Söldnerchef Prigoschin gegen Moskau sagte Stoltenberg, es sei noch zu früh darüber zu spekulieren, welche Folgen die Aufnahme Prigoschins von Belarus nun für die NATO habe. Man sei jedoch bereit für eine Verteidigung gegen Moskau oder Minsk. - Wagner-Chef Prigoschin ist nach offiziellen Angaben inzwischen in seinem Exil in Belarus angekommen. Mit diesem Angebot hatte der belarussische Präsident Lukaschenko am Samstag erreicht, dass Prigoschin die Rebellion seiner Söldnerarmee gegen Moskau abbrach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 06:00 Uhr