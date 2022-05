Stoltenberg warnt Russland vor Einsatz von Atomwaffen

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Russland vor dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine gewarnt. In einem Interview sagte er der "Welt am Sonntag", einen Atomkrieg könne man nicht gewinnen und er sollte nie geführt werden. Das gelte auch für Russland. Stoltenberg verurteilte die kriegerische Rhetorik Moskaus als unverantwortlich und rücksichtslos. Die Allianz habe allerdings keine Hinweise darauf, dass die russischen Nuklearwaffen seit Beginn des Krieges am 24. Februar in eine höhere Bereitschaftsstufe versetzt worden sind. Stoltenberg rief den Westen zu noch mehr Anstrengungen bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine auf. Die Ukraine müsse sich auf einen langen Krieg mit Russland einstellen, der noch Monate oder gar Jahre dauern könne.

