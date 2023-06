Stoltenberg vermittelt neue Gespräche über NATO-Beitritt Schwedens

Kurzmeldung ein/ausklappen Zeitplan und Inhalt des Heizungsgesetzes bleiben umstritten

Berlin: Im Koalitionsstreit über klimafreundliches Heizen ist auch weiter keine Einigung in Sicht. Die Grünen erwarten, dass die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes in der kommenden Woche in den Bundestag eingebracht wird. Noch vor der Sommerpause, die in rund einem Monat beginnt, soll alles unter Dach unter Fach sein. Die FDP bremst jedoch. Fraktionschef Dürr sagte in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", entscheidend sei, dass das Gesetz gut werde - und nicht, ob man das eine Woche früher oder später schaffe. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, dass ab kommendem Jahr jede neu eingebaute Heizung zu Zweidritteln mit Öko-Energie betrieben wird. Heizen mit Holzpellets ist nicht vorgesehen. Das aber wünscht sich zum Beispiel die FDP. Der Gebäudebereich ist mit circa 40 Prozent der Bereich, in dem die meisten CO2-Emissionen in Deutschland verursacht werden.

