Stoltenberg und Scholz werben für weitere Ukraine-Hilfen

Brüssel: Die Nato muss sich aus Sicht ihres Generalsekretärs Stoltenberg darauf einstellen, dass die Konfrontation mit Russland Jahrzehnte dauert. In der "Welt am Sonntag" forderte er deshalb mehr und schnellere Aufträge für Europas Rüstungsunternehmen. In Marktwirtschaften bräuchten Waffenhersteller unterschriebene Verträge, damit sie ihre Produktion hochfahren, so Stoltenberg. Es sei die beste Verteidigung, die Ukraine jetzt zu unterstützen und in die militärischen Fähigkeiten der Nato zu investieren. Laut Stoltenberg gibt es keine Garantie dafür, dass die russische Aggression sich nicht auf andere Länder ausbreitet, wenn Putin in der Ukraine gewinne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 14:00 Uhr