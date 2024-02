Stoltenberg sieht Ukraine in Zukunft als Nato-Mitglied

Kiew: Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs hat Nato-Generalsekretär Stoltenberg der Ukraine eine Aufnahme in das Militärbündnis versprochen. Es sei nicht die Frage, ob, sondern wann dieser Schritt erfolge, sagte er in einer Video-Botschaft. Bis dahin werde die Nato der überfallenen Ukraine beistehen. Nach Stoltenbergs Worten ist Russlands Präsident Putin mit seinem Versuch gescheitert, der Ukraine die Tür zur Nato verschließen. Er habe das Gegenteil erreicht. Derweil ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew eingetroffen. Bei ihrer Ankunft schrieb sie auf dem Onlinedienst X, sie wolle den außergewöhnlichen Widerstand des ukrainischen Volkes würdigen. Aus Solidarität mit der überfallenen Ukraine finden heute in vielen Ländern Gedenkveranstaltungen statt - auch in Deutschland, etwa in München, Berlin, Hamburg und Köln.

