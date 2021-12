Stoltenberg setzt Nato-Russland-Rat an

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Erstmals seit zweieinhalb Jahren könnte im Januar wieder der Nato-Russland-Rat tagen. Ein Nato-Beamter bestätigte in Brüssel, dass Generalsekretär Stoltenberg für den 12. Januar ein Treffen des Formats einberufen will. Das russische Außenministerium bestätigte den Eingang des Vorschlags, sagte aber auch, dass man ihn noch prüfe. Ein russischer Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze sorgt seit Wochen international für Besorgnis. Russland verlangt vom Westen Sicherheitsgarantien, zu denen der Verzicht der Nato auf einen Beitritt der Ukraine zählt. Die Nato hat diese Forderung stets zurückgewiesen. Gleichzeitig kommt vom russischen Verteidigungsministerium die Mitteilung, dass Militärmanöver an der Grenze zur Ukraine beendet worden seien. Mehr als 10.000 Soldaten würden nun zu ihren Stützpunkten zurückkehren. Das Militär betonte, es habe sich um regelmäßige Manöver gehandelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 23:00 Uhr