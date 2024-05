Stoltenberg plädiert für Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland

Sofia: Nato-Generalsekretär Stoltenberg plädiert für eine Kurskorrektur in der Ukraine-Politik. Nach seinen Worten sollten die Mitgliedsländer einige Einschränkungen aufheben. Konkret hat sich die Parlamentarische Versammlung der Nato bei ihrer Frühjahrstagung in Sofia dafür ausgesprochen, dass der Ukraine auch der Einsatz westlicher Waffen auf russischem Gebiet gestattet wird. Es ist zwar nicht bindend, was dieses Gremium beschließt, aber es erhöht den Druck vor allem auf Länder wie Deutschland und in Italien, ihre Positionen zu überdenken. Stoltenberg beklagte, dass der Ukraine wegen der roten Linien mancher Nato-Staaten die Hände gebunden seien. Gerade in der Region Charkiw sei es für die Ukraine wichtig, Waffen auch auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen, weil dort der Frontverlauf nahezu identisch sei mit der Staatsgrenze, so Stoltenberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 15:00 Uhr