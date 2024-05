Stoltenberg kämpft um langfristige Hilfszusagen der Nato

Prag: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat die Mitgliedsstaaten des Bündnisses dazu aufgerufen, die Ukraine mehr zu unterstützen. Zum Auftakt eines zweitägigen Treffens der Nato-Außenminister sagte er wörtlich: "Die Wahrheit ist, dass das, was wir bisher getan haben, nicht genug ist." Stoltenberg will langfristige Zusagen erreichen, Beträge nannte er aber nicht. Das Treffen in Prag dient auch der Vorbereitung des Nato-Gipfels der Staats- und Regierungschefs im Juli in Washington. Vor dem Hintergrund eines möglichen Regierungswechsels dort wird auch diskutiert, die Organisation der Ukraine-Militärhilfe unabhängiger von den USA zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 21:00 Uhr