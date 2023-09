Stoltenberg hält Taurus-Lieferungen für wichtig

Kiew: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat sich in die Diskussion über die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine eingeschaltet. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe verwies er auf die Bedeutung solcher Waffensysteme für die Kriegsführung. Er begrüßte, dass Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten bereits weitreichende Raketensysteme geliefert hätten. Nach seinen Worten mache Deutschlands - wie er sagte - starke Unterstützung der Ukraine, einschießlich Panzer und Luftabwehrsysteme einen entscheidenen Unterschied. Eine unmittelbare Gefahr einer nuklearen Eskalation sehe er nicht. Die Ukraine ist nach Angaben ihres Militärs in der Nacht wieder mit russischen Drohnen und Raketen angegriffen worden. Die ukrainische Luftwaffe habe 18 unbemannte Fluggeräte und 17 Marschflugkörper abgeschossen. Heute reist der chinesische Außenminister Wang nach Russland. Wie China mitteilte, sind strategische Sicherheitsgespräche geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 10:00 Uhr