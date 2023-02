Stoltenberg hält Lieferung von Kampfjets an Ukraine für möglich

Nachrichtenarchiv - 13.02.2023 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hält die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine für möglich. Dadurch würde die Nato seiner Ansicht nach nicht zur Kriegspartei im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Es sei etwas anderes, der Ukraine militärische Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen als eine Flugverbotszone zu verhängen. Letzteres wäre nach seinen Worten eine direkte Beteiligung der Nato am Krieg. Das Thema wird laut Stoltenberg von morgen an auch die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel beschäftigen. Die Lieferung von Kampfflugzeugen würde nach Angaben des Nato-Generalsekretärs in jedem Fall Zeit brauchen. Zugleich rief er die Nato-Staaten zu einer beschleunigten Lieferung von Waffen und Munition für die Ukraine auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2023 18:15 Uhr