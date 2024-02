Stoltenberg hält jahrzehntelange Konfrontation mit Moskau für möglich

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg möchte das Bündnis für eine jahrzehntelange Konfrontation mit Russland wappnen. Stoltenberg sagte der "Welt am Sonntag", die Nato suche keinen Krieg mit Russland, aber man müsse sich vorbereiten, denn wenn Russland in der Ukraine gewinne, könne sich die russische Aggression auch auf andere Länder ausbreiten. Als Konsequenz forderte Stoltenberg die Nato Mitglieder auf, ihre Rüstungsindustrie zügig auszubauen und ihre Aufträge an Europas Rüstungsunternehmen schneller zu vergeben. Nach seinen Worten brauchen Waffenhersteller unterschriebene Verträge, damit sie ihre Produktion hochfahren. Mit intensiverer Produktion könnten außerdem die Waffenlieferungen an die Ukraine ausgebaut werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 10:00 Uhr