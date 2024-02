Stoltenberg hält jahrzehntelange Konfrontation mit Moskau für möglich

Brüssel: Die Nato muss sich nach den Worten ihres Generalsekretärs Stoltenberg auf eine jahrzehntelange Konfrontation mit Russland vorbereiten. Stoltenberg sagte der "Welt am Sonntag", die Nato suche keinen Krieg mit Russland, aber das Bündnis müsse sich wappnen. Der Nato-Chef warnte, wenn Russland in der Ukraine gewinne, gebe es keine Garantie dafür, dass die russische Aggression sich nicht noch auf andere Länder ausbreite. Nach Stoltenbergs Worten ist die beste Verteidigung, die Ukraine zu unterstützen und in die militärischen Fähigkeiten der Nato zu investieren. Er rief die Verbündeten erneut auf, ihre Rüstungsindustrie schneller auszubauen.

