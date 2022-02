Stoltenberg gibt sich in Ukraine-Krise vorsichtig optimistisch

Nachrichtenarchiv - 15.02.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg sieht im russisch-ukrainischen Konflikt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Es gebe Signale aus Moskau, dass weiter nach diplomatischen Lösungen gesucht wird, sagte Stoltenberg in Brüssel. Gleichzeitig betonte er, derzeit gebe es noch keine Zeichen für Deeskalation bei den Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine. Zuvor hatte der Kreml mitgeteilt, dass einige Truppen wieder in ihre Heimatgarnisonen verlegt werden. Die russische Staatsduma hat Präsident Putin dazu aufgefordert, die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk als "Volksrepubliken" anzuerkennen. Die Regierung in Kiew warnte Russland vor einem solchen Schritt. Sie sieht Luhansk und Donezk als Teile ihres Staatsgebiets. Der ukrainische Außenminister Kuleba bezeichnete ein solches Vorhaben als das Ende der Minsker Vereinbarungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2022 14:00 Uhr