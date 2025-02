Stoltenberg geht als Finanzminister nach Norwegen

Oslo: Der ehemalige NATO-Generalsekretär Stoltenberg wird in seiner Heimat Norwegen neuer Finanzminister. Das gab der norwegische Regierungschef Gahr Store bekannt. Stoltenberg war bereits in den 90er Jahren Finanzminister in Norwegen. Ursprünglich hätte er Leiter der norwegischen Zentralbank werden sollen. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bat Ex-US-Präsident Biden Stoltenberg damals, im Amt des NATO-Generalsekretärs zu bleiben. Inzwischen ist der Niederländer Mark Rutte NATO-Generalsekretär.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 04.02.2025 13:00 Uhr