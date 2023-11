Stoltenberg fordert von Ungarn "Ja" zu Schwedens Nato-Beitritt

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat Ungarn aufgerufen, dem Beitritt Schwedens zum Verteidigungsbündnis sofort zuzustimmen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der ungarischen Päsidentin Novak sagte Stoltenberg, er zähle darauf, dass das Land seine Verpflichtung erfüllen werde. Hintergrund ist die Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, der gesagt hatte, er wolle eine Nato-Mitgliedschaft Schwedens nicht mehr blockieren. Damit fehlt nur noch das Ja der Ungarn. - Schweden und Finnland hatten sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 gemeinsam entschlossen, nach langer Zeit der militärischen Bündnisfreiheit die Aufnahme in die Nato zu beantragen. Finnland wurde im April als 31. Mitglied in das Verteidigungsbündnis aufgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 20:00 Uhr