Stoltenberg erwartet Verschlechterung der Lage in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg erwartet, dass sich die Lage in der Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Angriffe noch deutlich verschlechtern wird. Nach einem Treffen der Nato-Außenminister sagte er, die kommenden Tage würden wahrscheinlich noch schlimmer werden, mit mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung. Schon jetzt seien viele Zivilisten getötet oder verletzt werden. Stoltenberg nannte die Invasion Russlands die schlimmste militärische Aggression in Europa seit Jahrzehnten. Der Forderung der ukrainischen Regierung, die Nato solle eine Flugverbotszone über dem Land überwachen, erteilte Stoltenberg eine Absage. Die Nato werde nicht in den Krieg eingreifen, weder zu Land noch in der Luft, sagte der Generalsekretär.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 16:00 Uhr