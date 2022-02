Stoltenberg betont Entschlossenheit der NATO zur Verteidigung der Aliierten

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Nato verlegt zur Abschreckung Russlands Einheiten ihrer schnellen Einsatztruppe NRF. Das hat Generalsekretär Stoltenberg am Abend nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisstaaten angekündigt. Allerdings sagte er nicht, wohin genau die Einheiten geschickt werden. In der Abschlusserklärung der Konferenz heißt es, es würden in bedeutendem Umfang zusätzliche Kräfte nach Osteuropa verlegt. Stoltenberg betonte vor der Presse die feste Entschlossenheit der Aliierten zur kollektiven Verteidigung. Man werde tun, was notwendig ist, um jeden Verbündeten und jedes Stück Nato-Gebiet zu beschützen und zu verteidigen, sagte er.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 20:00 Uhr