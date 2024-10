Störungen bei der Bahn im Raum München dauern bis morgen

München: Rund um die bayerische Landeshauptstadt kommt es weiterhin zu umfangreichen Problemen im Bahnverkehr. Wie eine Sprecherin der Bahn erklärte, muss auch noch am morgigen Montag mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden. Aktuell betrifft das den Angaben zufolge insbesondere die Züge Richtung Garmisch-Partenkirchen, ins Allgäu und in Richtung Augsburg. Im Münchner S-Bahn-Verkehr kommt es ebenfalls zu Störungen, vor allem bei den Linien 2 und 8. Der übrige Regionalverkehr der Bahn in Bayern und die Fernverkehrszüge fahren normal. Der Auslöser für die Behinderungen: Bei Wartungsarbeiten an einem Stellwerk waren versehentlich Kabel durchtrennt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 16:00 Uhr