Störche kehren aus Winterquartier nach Bayern zurück

Hilpoltstein: In Franken sind mehrere Störche vorzeitig aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt. Laut Landesbund für Vogel- und Naturschutz ist der Trend der frühen Rückkehr seit Jahren zu beobachten. Früher seien Störche erst im März oder April aus Afrika heimgekehrt. Inzwischen verbringen die Tiere den Winter meist in Südfrankreich oder Spanien, einige überwintern auch in Deutschland. Die Brutsaison beginnt erst im März.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 09:00 Uhr