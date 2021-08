Stimmungsvoller Empfang für die Olympioniken in Frankfurt

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar bei 14 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch teils längere sonnige Abschnitte, im fränkischen Mittelgebirgsraum und in den Alpen vereinzelt Schauer- und Gewitter. In der Nacht klar oder nur locker bewölkt, es kühlt ab auf 14 bis 9 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Es bleibt freundlich, mit besonders viel Sonne im Süden. Tageshöchstwerte 22 bis 28, am Donnerstag bis 30 Grad. In den Nächten 16 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2021 18:00 Uhr