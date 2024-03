Stimmung in der Exportindustrie hellt sich auf

München: Die deutsche Exportindustrie startet deutlich zuversichtlicher in den Frühling. Wie das Münchner Ifo-Institut errechnet hat, ist das Stimmungsbarometer im März um 5,6 Punkte gestiegen und liegt jetzt nur noch leicht im Minus. Grund ist die Hoffnung, dass der Welthandel in den kommenden Monaten anzieht. Das gebe dem Export von Lebensmitteln, Getränken und dem Automobilsektor neuen Schwung. Auch die energieintensive Chemieindustrie sehe bessere Aussichten. Zuletzt, so die Auswertung, ist vor allem in den USA das Geschäft mit Waren "Made in Germany" besser geworden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 09:00 Uhr